Місія МВФ під час візиту в Україну мала 37 зустрічей з НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Місія Міжнародного валютного фонду під час візиту в Україну мала 37 зустрічей з представниками Національного банку України, у тому числі дев'ять - з керівництвом регулятора. Про це НБУ повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"37 зустрічей місія МВФ мала з представниками Національного банку за 15 днів візиту до Києва. У тому числі 9 зустрічей - безпосередньо за участі членів Правління центробанку", - вказали у НБУ.
Також у регуляторі зауважили, що головне з висновків, які зробила команда Фонду, повертаючись до Вашингтону:
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- Необхідність продовження послідовної монетарної політики, спрямованої на зниження інфляції до 5% і стабілізацію її на цьому рівні. Це - одна з передумов прискорення в подальшому економічного зростання.
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- Потреба і далі накопичувати міжнародні резерви, але - в рамках режиму гнучкого обмінного курсу. Іншими словами, збільшувати резерви лише за умови, що на ринку є надлишок валюти, який можна викупити, і купівлею валюти Національний банк має не змінювати ринковий тренд на протилежний - зміцнення на девальвацію, і навпаки.
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- Важливість збереження фінансової стабільності із одночасним зміцненням ролі фінсектору як посередників у розподілі фінансових ресурсів в економіці. При цьому витрати для платників податків від рішень щодо виведення банків з ринку мають бути мінімальні.
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- Значущість незалежності Національного банку від політичних впливів, оскільки без цього неможлива ані стабільно низька інфляція, ані здорова і прозора фінансова система.
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Нагадаємо, 27 вересня місія МВФ завершила візит до України. Прем'єр Гончарук підбив підсумки візиту МВФ в Україну.