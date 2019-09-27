Гончарук підбив підсумки візиту МВФ в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Протягом наступних тижнів уряд продовжить переговори з Міжнародним валютним фондом, аби отримати рекомендації Ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною. Про це написав Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ - переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування. Протягом наступних декількох тижнів ми продовжуватимемо переговори, аби отримати так званий staff agreement - рекомендації Ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною", - повідомив Прем’єр за підсумками роботи місії.
На його думку, керівник місії МВФ Рон ван Роден дав позитивну оцінку вже досягнутим економічним показникам України.
"Однак попереду маємо великий обсяг роботи, аби збільшити український ВВП та створити в Україні реальну ринкову економіку. Будемо покращувати бізнес-середовище та проводити ключові реформи, заплановані нашим урядом - велику приватизацію держпідприємств, реформу агросектору, боротьбу з корупцією. Важливим залишається також успішне проведення судової реформи! Забезпечення незалежності Національного банку та захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом нашого Уряду та маркером для наших міжнародних партнерів", - наголосив Гончарук.
Нагадаємо, 27 вересня місія МВФ завершила візит до України.
Як повідомляв УНН, у МВФ за підсумками візиту до Києва повідомили, що, попри певний прогрес у реформах, Україна все ще сильно відстає від своїх європейських сусідів за показниками економічного зростання.