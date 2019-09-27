Гончарук подвел итоги визита МВФ в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В течение следующих недель правительство продолжит переговоры с Международным валютным фондом, чтобы получить рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной. Об этом написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Успокою сразу панику, которая вчера разлетелась в украинских СМИ - переговоры с международными партнерами в активной фазе. Мы начали обсуждение новой 3-летней программы поддержки в рамках механизма расширенного финансирования. В течение следующих нескольких недель мы будем продолжать переговоры, чтобы получить так называемый staff agreement - рекомендации Совета директоров МВФ для открытия новой программы сотрудничества с Украиной", - сообщил Премьер по итогам работы миссии.
По его мнению, руководитель миссии МВФ Рон ван Роден дал положительную оценку уже достигнутым экономическим показателям Украины.
"Однако впереди у нас большой объем работы, чтобы увеличить украинский ВВП и создать в Украине реальную рыночную экономику. Будем улучшать бизнес-среду и проводить ключевые реформы, запланированные нашим правительством - большую приватизацию госпредприятий, реформу агросектора, борьбу с коррупцией. Важным остается также успешное проведение судебной реформы! Обеспечение независимости Национального банка и защита финансовой стабильности остаются приоритетом нашего правительства и маркером для наших международных партнеров", - подчеркнул Гончарук.
Напомним, 27 сентября миссия МВФ завершила визит в Украину.
Как сообщал УНН, в МВФ по итогам визита в Киев сообщили, что, несмотря на определенный прогресс в реформах, Украина все еще сильно отстает от своих европейских соседей по показателям экономического роста.