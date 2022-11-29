Місія МАГАТЕ відвідала Чорнобильську зону під час останньої атаки рф на енергосистему

Цитата

«22-24 листопада 2022 року відбулася чергова місія МАГАТЕ на ДСП «Чорнобильська АЕС» та ДСП «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами». Зокрема, представники МАГАТЕ відвідали пункти захоронення радіоактивних відходів «Підлісний» та «Буряківка», комплекс виробництв «Вектор» ДСП «ЦППРВ» та лабораторії ДСП «ЧАЕС», - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Держатомрегулюванні зауважили, що представники МАГАТЕ виконували місію в Чорнобильській зоні відчуження в той час, коли російські війська здійснили чергову ракетну атаку на енергетичну інфраструктуру України – 23 листопада 2022 року. "Відтак, інспектори МАГАТЕ стали безпосередніми свідками знеструмлення промислового майданчика ДСП «ЧАЕС» та переведення об’єктів на аварійну систему електроживлення від дизель-генераторів", - зазначили у відомстві.

Представники МАГАТЕ, як вказано, мали змогу безпосередньо поспілкуватися із персоналом державних спеціалізованих підприємств, ознайомитися із наявним обладнанням та умовами роботи.

«За результатами місії представники МАГАТЕ вивчили наявний стан об’єктів підприємств з метою надання необхідної допомоги, а саме оновлення технічного обладнання ДСП «ЧАЕС» та ДСП «ЦППРВ», - вказали у регуляторі.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.