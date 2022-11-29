Миссия МАГАТЭ посетила Чернобыльскую зону во время последней атаки ha на энергосистему

Цитата

«22-24 ноября 2022 года состоялась очередная миссия МАГАТЭ на ГСП «Чернобыльская АЭС» и ГСП «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами». В частности, представители МАГАТЭ посетили пункты захоронения радиоактивных отходов «Подлесный» и «Буряковка», комплекс производств «Вектор» ГСП «ЦПОРО» и лаборатории ГСП «ЧАЭС», – говорится в сообщении.

Детали

В Госатомрегулировании отметили, что представители МАГАТЭ выполняли миссию в Чернобыльской зоне отчуждения в то время, когда российские войска совершили очередную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины – 23 ноября 2022 года. "Следовательно, инспекторы МАГАТЭ стали непосредственными свидетелями обесточивания промышленной площадки ГСП «ЧАЭС» и перевода объектов на аварийную систему электропитания от дизель-генераторов", - отметили в ведомстве.

Представители МАГАТЭ, как указано, имели возможность напрямую пообщаться с персоналом государственных специализированных предприятий, ознакомиться с имеющимся оборудованием и условиями работы.

«По результатам миссии представители МАГАТЭ изучили состояние объектов предприятий с целью оказания необходимой помощи, а именно обновления технического оборудования ГСП «ЧАЭС» и ГСП «ЦПОРО», - указали в регуляторе.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.