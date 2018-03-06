Миротворці, санкції і графік двосторонніх контактів: про що Порошенко говорив із Пенсом

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майклом Пенсом. Глава держави поінформував Віце-президента США про поточну ситуацію на Донбасі та продовження провокацій з боку контрольованих Росією бойовиків, які не припиняють порушувати оголошений напередодні режим повного припинення вогню, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

У прес-службі відзначили, що  Порошенко наголосив на важливості подальшого тиску на Росію для забезпечення належного виконання нею безпекових аспектів Мінських домовленостей. Він висловив вдячність за нещодавнє рішення Президента США Дональда Трампа продовжити на рік відповідні санкції проти Росії.

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"Віце-президент Пенс підкреслив важливість збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей і повернення Криму Україні", - йдеться у повідомленні.

В АП відзначили, що в рамках обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання ситуації на Донбасі, було розглянуто також перспективи розгортання ефективної миротворчої місії ООН.

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"Президент Порошенко висловив вдячність Сполученим Штатам за послідовну підтримку України у впровадженні масштабних внутрішніх реформ, а також військову допомогу, що сприяє посиленню обороноздатності країни.

Глава держави підкреслив, що надання Україні американської оборонної зброї є важливим позитивним сигналом для інших партнерів нашої країни та чітким застереженням для російського агресора", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, за інформацією прес-служби, віце-президент Майкл Пенс відзначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну у її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет. Він також відзначив прогрес України у впровадженні реформ, зокрема у створенні Антикорупційного Суду.

"Співрозмовники також обговорили графік подальших двосторонніх контактів на найвищому рівні у цьому році, в якому виповнюється десята річниця встановлення українсько-американського стратегічного партнерства", - додали в АП.

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