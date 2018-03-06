Миротворцы, санкции и график двусторонних контактов: о чем Порошенко говорил с Пенсом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом. Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе и продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
В пресс-службе отметили, что Порошенко подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для обеспечения надлежащего выполнения ею безопасности аспектов Минских договоренностей. Он выразил благодарность за недавнее решение Президента США Дональда Трампа продлить на год соответствующие санкции против России.
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"Вице-президент Пенс подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения ею Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - говорится в сообщении.
В АП отметили, что в рамках обсуждения дальнейших шагов с целью мирного урегулирования ситуации на Донбассе, были рассмотрены также перспективы развертывания эффективной миротворческой миссии ООН.
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"Президент Порошенко выразил благодарность Соединенным Штатам за последовательную поддержку Украины во внедрении масштабных внутренних реформ, а также военную помощь, что способствует усилению обороноспособности страны.
Глава государства подчеркнул, что предоставление Украине американского оборонного оружия является важным позитивным сигналом для других партнеров нашей страны и четким предостережением для российского агрессора", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по информации пресс-службы, вице-президент Майкл Пенс отметил, что США и впредь будут поддерживать Украину в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Он также отметил прогресс Украины во внедрении реформ, в частности в создании Антикоррупционного Суда.
"Собеседники также обсудили график дальнейших двусторонних контактов на высшем уровне в этом году, в котором исполняется десятая годовщина установления украинско-американского стратегического партнерства", - добавили в АП.