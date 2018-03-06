Миротворцы, санкции и график двусторонних контактов: о чем Порошенко говорил с Пенсом

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майклом Пенсом. Глава государства проинформировал вице-президента США о текущей ситуации на Донбассе и продолжении провокаций со стороны контролируемых Россией боевиков, которые не прекращают нарушать объявленный накануне режим полного прекращения огня, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.