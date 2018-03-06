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Миротворці ООН допоможуть створити умови для чесних виборів на Донбасі – Порошенко

Миротворці ООН допоможуть створити умови для чесних виборів на Донбасі – Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Присутність миротворців згідно з мандатом Ради Безпеки ООН на всій окупованій території може допомогти створити умови для проведення чесних та відкритих виборів на Донбасі. Про це сказав Президент Петро Порошенко в інтерв’ю британському виданню Financial Times, передає УНН.

“Миротворці просто створюють пакет безпеки для реалізації Мінська. Як хто-небуть, крім дурня, може собі уявити, що можливі вільні та чесні вибори (на Донбасі — ред.), коли там перебувають тисячі і тисячі російських солдатів? Чи може хто-небудь уявити собі кампанію? Чи можуть українські політичні партії брати участь у цьому, без засобів масової інформації, без свободи преси, без свободи зустрічі, без виборчої дільниці, де ми можемо гарантувати (безпеку — ред.)?” — зазначив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Полторак заявив, що західні країни висловлюють готовність надіслати своїх миротворців на Донбас

“Присутність миротворців згідно з мандатом Ради Безпеки ООН на всій території може створити унікальні умови, які є неможливими, якщо там перебуватимуть російські окупаційні війська. Вони повинні піти”, — сказав Президент.

За його словами, миротворцям, безумовно, слід мати мандат на всій окупованій території.

“Вони повинні мати мандат принаймні щодо роззброєння незаконних формувань та іноземних військ, саме так, як це зазначено в мінських угодах. Миротворці повинні залишатись та контролювати частину українсько-російського кордону. Чому? Для зупинки інфільтрації нових військ та нового озброєння”, — підкреслив П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що поки не вирішив, чи буде брати участь в президентських виборах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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