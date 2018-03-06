Миротворцы ООН помогут создать условия для честных выборов на Донбассе - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Присутствие миротворцев согласно мандату Совета Безопасности ООН на всей оккупированной территории может помочь создать условия для проведения честных и открытых выборов на Донбассе. Об этом сказал Президент Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times, передает УНН.
“Миротворцы просто создают пакет безопасности для реализации Минска. Как кто-либо, кроме дурака, может себе представить, что возможны свободные и честные выборы (на Донбассе — ред.), когда там находятся тысячи и тысячи российских солдат? Может ли кто-нибудь представить себе кампанию? Могут ли украинские политические партии участвовать в этом, без средств массовой информации, без свободы прессы, без свободы встречи, без избирательного участка, где мы можем гарантировать (безопасность — ред.)?” — отметил он.
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“Присутствие миротворцев согласно мандату Совета Безопасности ООН на всей территории может создать уникальные условия, которые невозможны, если там будут находиться российские оккупационные войска. Они должны уйти”, - сказал Президент.
По его словам, миротворцам, безусловно, необходимо иметь мандат на всей оккупированной территории.
“У них должен быть мандат по крайней мере по разоружению незаконных формирований и иностранных войск, именно так, как это указано в минских соглашениях. Миротворцы должны оставаться и контролировать часть российско-украинской границы. Почему? Для остановки инфильтрации новых войск и нового вооружения”, - подчеркнул П.Порошенко.
Как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах.