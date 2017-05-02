Мирні мешканці підірвались на розтяжці у районі Михайлівки, один загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Мирні мешканці першого травня підірвались на розтяжці на окупованій території у районі населеного пункту Михайлівка, один з них загинув. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"Злочинна діяльність російських окупаційних військ призводить до зростання кількості загиблих та поранених серед місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. 1 травня ц.р. у районі населеного пункту Михайлівка місцеві жителі підірвались на розтяжці, один з них загинув", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що окупаційна влада намагається приховати факт встановлення мінних загороджень бійцями підрозділу "Збройних сил ЛНР" та звинувачує у цьому диверсійно-розвідувальну групу сил АТО.
Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 55 разів обстріляли позиції українських військових.