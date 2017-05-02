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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Мирні мешканці підірвались на розтяжці у районі Михайлівки, один загинув

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Мирні мешканці першого травня підірвались на розтяжці на окупованій території у районі населеного пункту Михайлівка, один з них загинув. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Мирні мешканці підірвались на розтяжці у районі Михайлівки, один загинув

"Злочинна діяльність російських окупаційних військ призводить до зростання кількості загиблих та поранених серед місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. 1 травня ц.р. у районі населеного пункту Михайлівка місцеві жителі підірвались на розтяжці, один з них загинув", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупаційна влада намагається приховати факт встановлення мінних загороджень бійцями підрозділу "Збройних сил ЛНР" та звинувачує у цьому диверсійно-розвідувальну групу сил АТО.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 55 разів обстріляли позиції українських військових.

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