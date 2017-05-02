Мирные жители подорвались на растяжке в районе Михайловки, один погиб

"Преступная деятельность российских оккупационных войск приводит к росту числа погибших и раненых среди местного населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 1 мая т.г. в районе населенного пункта Михайловка местные жители подорвались на растяжке, один из них погиб", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оккупационная власть пытается скрыть факт установления минных заграждений бойцами подразделения "Вооруженных сил ЛНР" и обвиняет в этом диверсионно-разведывательную группу сил АТО.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 55 раз обстреляли позиции украинских военных.