Мирные жители подорвались на растяжке в районе Михайловки, один погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Мирные жители первого мая подорвались на растяжке на оккупированной территории в районе населенного пункта Михайловка, один из них погиб. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"Преступная деятельность российских оккупационных войск приводит к росту числа погибших и раненых среди местного населения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. 1 мая т.г. в районе населенного пункта Михайловка местные жители подорвались на растяжке, один из них погиб", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что оккупационная власть пытается скрыть факт установления минных заграждений бойцами подразделения "Вооруженных сил ЛНР" и обвиняет в этом диверсионно-разведывательную группу сил АТО.
Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 55 раз обстреляли позиции украинских военных.