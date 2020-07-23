Мірча Луческу став головним тренером “Динамо”

У ФК зазначили, що свою тренерську кар’єру Луческу розпочав у сезоні 1979/1980. З того часу він працював у більш ніж десяти клубах і національних збірних, ставши одним із найбільш титулованих тренерів у світі. Серед країн, у яких працював у якості тренера Луческу — Румунія, Італія, Туреччина, Україна. До слова, київський клуб — не перше “Динамо” у футбольній біографії румунського наставника. Свого часу він починав ігрову кар’єру в бухарестському “Динамо”, яке згодом тренував.

Сам Луческу відзначив, що скучив за Україною і висловив упевненість, що його роботою будуть задоволені, "так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі “Динамо”.

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"По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі “Динамо”. Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", - зазначив Луческу.

Як писав УНН, 20 липня, "Динамо" звільнило весь тренерський штаб клубу, напередодні програвши "Колосу" з рахунком 0:2.