Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо"

В ФК отметили, что свою тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С тех пор он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. Среди стран, в которых работал в качестве тренера Луческу - Румыния, Италия, Турция, Украина. К слову, киевский клуб - не первое "Динамо" в футбольной биографии румынского наставника. В свое время он начинал игровую карьеру в бухарестском "Динамо", которое впоследствии тренировал.

Сам Луческу отметил, что соскучился по Украине и выразил уверенность, что его работой будут удовлетворены, "так же как и теми результатами, которых я достигну во главе "Динамо".

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"Во-первых, я соскучился по Украине. Хотел вернуться в эту страну, где у меня были успешные результаты. Здесь у меня были очень хорошие отношения с болельщиками. Я благодарен судьбе за то, что я пришел в клуб с большими традициями, талантливыми футболистами. И я уверен, что вместе мы будем плодотворно работать. Я верю в то, что моей работой здесь будут удовлетворены, так же как и теми результатами, которых я достигну во главе "Динамо". Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими традициями", - отметил Луческу.

Как писал УНН, 20 июля, "Динамо" уволило весь тренерский штаб клуба, накануне проиграв "Колосу" со счетом 0: 2.