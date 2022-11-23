«Мир у Європі напряму залежить від стійкості та захищеності України» – Залужний

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Сьогодні країна-терорист російська федерація завдала масованого ракетного удару по об’єктам критичної інфраструктури України. Будучи неспроможним здолати Збройні Сили нашої держави, противник веде війну з мирними громадянами, теплоелектростанціями, лікувальними закладами і навіть немовлятами.

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"Під час сьогоднішньої атаки ворог здійснив 67 пусків крилатих ракет повітряного («Х-101/Х-555») і морського базування ("Калібр"). Силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони знищено 51 крилату ракету, а також 5 дронів-камікадзе типу "Ланцет", — написав Головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний подякував захисникам України, які із нестачею боєприпасів боронять країну та країнам-партнерам за надані системи ППО та ПРО, що прикривають небо.

Нагадаємо

Сьогодні під час масованої ракетної атаки рф українськими військовими було збито 51 із 70 ворожих крилатих ракет та 5 дронів-камікадзе.