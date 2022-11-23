«Мир в Европе напрямую зависит от устойчивости и защищенности Украины» – Залужный

Детали

Сегодня страна-террорист российская федерация нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Будучи неспособным одолеть Вооруженные Силы нашего государства, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными учреждениями и даже младенцами.

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"Во время сегодняшней атаки враг осуществил 67 пусков крылатых ракет воздушного («Х-101/Х-555») и морского базирования ("Калибр"). Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны уничтожена 51 крылатая ракета, а также 5 дронов-камикадзе типа "Ланцет", — написал Главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный поблагодарил защитников Украины, которые с нехваткой боеприпасов защищают страну и страны-партнеры за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо.

Напомним

Сегодня во время массированной ракетной атаки РФ украинскими военными было сбито 51 из 70 вражеских крылатых ракет и 5 дронов-камикадзе.