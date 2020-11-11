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"Мир та злагода братньому народу": Україна привітала Польщу із Днем незалежності

Київ • УНН

 • 19634 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав польського колегу Анджея Дуду з Днем незалежності Польщі. Про це Зеленський написав у Twitter, передає УНН.

"Щирі вітання Анджею Дуді з Днем незалежності Польщі! Бажаємо братньому польському народу миру та злагоди. Цінуємо підтримку Польщі у відстоюванні територіальної цілісності України. Впевнений, стратегічне партнерство між Україною та Польщею сприятиме зміцненню миру, стабільності та безпеки у Європі", - написав глава української держави.

Вітання висловили також у Міністерстві закордонних справ України.

Многая літа, Польська Республіко! З нагоди Свята Незалежності бажаємо дружньому польському народові нових успіхів і процвітання! Міцне стратегічне партнерство між Україною і Польщею є запорукою миру і стабільності в Європі, нашою спільною цінністю та національним інтересом.

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 11, 2020

"Многая літа, Польська Республіко! З нагоди Свята Незалежності бажаємо дружньому польському народові нових успіхів і процвітання! Міцне стратегічне партнерство між Україною і Польщею є запорукою миру і стабільності в Європі, нашою спільною цінністю та національним інтересом", - написали у МЗС вітання польською та українською мовами.

Зазначимо, раніше польський президент побажав найскорішого одужання Володимиру Зеленському.

Як повідомляв УНН, цього тижня стало відомо, що у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Щирі вітання @AndrzejDuda з Днем незалежності Польщі! Бажаємо братньому польському народу миру та злагоди. Цінуємо підтримку у відстоюванні територіальної цілісності. Впевнений, стратегічне партнерство між та сприятиме зміцненню миру, стабільності та безпеки у Європі. pic.twitter.com/m4iB69kE0s

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 11, 2020

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