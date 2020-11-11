"Мир и согласие братскому народу": Украина поздравила Польшу с Днем независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил польского коллегу Анджея Дуду с Днем независимости Польши. Об этом Зеленский написал в Twitter, передает УНН.
"Искренние поздравления Анджею Дуде с Днем независимости Польши! Желаем братскому польскому народу мира и согласия. Ценим поддержку Польши в отстаивании территориальной целостности Украины. Уверен, стратегическое партнерство между Украиной и Польшей будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в Европе", - написал глава украинского государства.
Поздравление выразили также в Министерстве иностранных дел Украины.
Многая лета, Польская республика! По случаю Праздника Независимости желаем дружественному польскому народу новых успехов и процветания! Прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей является залогом мира и стабильности в Европе, нашей общей ценностью и национальным интересом.- MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 11, 2020
"Многая лета, Польская республика! По случаю Праздника Независимости желаем дружественному польскому народу новых успехов и процветания! Прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей является залогом мира и стабильности в Европе, нашей общей ценностью и национальным интересом", - написали в МИДе приветствия на польском и украинском языках.
Отметим, ранее польский президент пожелал скорейшего выздоровления Владимиру Зеленскому.
Как сообщал УНН, на этой неделе стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.
Искренние поздравления @AndrzejDuda с Днем независимости Польши! Желаем братскому польскому народу мира и согласия. Ценим поддержку в отстаивании территориальной целостности. Уверен, стратегическое партнерство между и будет способствовать укреплению мира, стабильности и безопасности в Европе. pic.twitter.com/m4iB69kE0s- Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 11, 2020