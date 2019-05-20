МІП завершило службове розслідування щодо відеоролика з Україною без Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Міністерстві інформаційної політики завершили службове розслідування щодо трансляції відеоролика у міжнародному аеропорті "Бориспіль", де Україну було зображено без АР Крим. Про це повідомили у МІП у відповідь на запит УНН.
"Стосовно службового розслідування щодо трансляції відеоролика у міжнародному аеропорті "Бориспіль" повідомляємо, що таке розслідування проведено, відеоролик виправлено виконавцем", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, 29 квітня до поліції звернувся пасажир аеропорту "Бориспіль", який повідомив, що у приміщенні транслюють відеоролик, в якому Україна зображена без АР Крим.
За цим фактом слідчим відділом відділення аеропорту "Бориспіль" було відкрито кримінальне провадження. Винному буде загрожувати обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.
Мінінформполітики розпочало службове розслідування щодо трансляції відеоролика з Україною без Криму.