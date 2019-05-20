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МИП завершило служебное расследование по видеоролику с Украиной без Крыма

МИП завершило служебное расследование по видеоролику с Украиной без Крыма

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. В Министерстве информационной политики завершили служебное расследование относительно трансляции видеоролика в международном аэропорту "Борисполь", где Украина была изображена без АР Крым. Об этом сообщили в МИП в ответ на запрос УНН.

"Относительно служебного расследования относительно трансляции видеоролика в международном аэропорту "Борисполь" сообщаем, что такое расследование проведено, видеоролик исправлено исполнителем", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 29 апреля в полицию обратился пассажир аэропорта "Борисполь", который сообщил, что в помещении транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без АР Крым.

По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство. Виновнику будет угрожать ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Мининформполитики начало служебное расследование по трансляции видеоролика с Украиной без Крыма.

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