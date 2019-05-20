МИП завершило служебное расследование по видеоролику с Украиной без Крыма

"Относительно служебного расследования относительно трансляции видеоролика в международном аэропорту "Борисполь" сообщаем, что такое расследование проведено, видеоролик исправлено исполнителем", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 29 апреля в полицию обратился пассажир аэропорта "Борисполь", который сообщил, что в помещении транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без АР Крым.

По данному факту следственным отделом отделения аэропорта "Борисполь" было открыто уголовное производство. Виновнику будет угрожать ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Мининформполитики начало служебное расследование по трансляции видеоролика с Украиной без Крыма.