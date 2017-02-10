Мін’юст України подасть позов до ЄСПЛ щодо заборони Меджлісу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністерство юстиції України подасть позов до Європейського суду з прав людини щодо заборони Росією Меджлісу кримськотатарського народу. Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
“Це справа готова до подачі в суд, але ми чекаємо узгодження всіх деталей з представниками Меджлісу кримськотатарського народу”, — заявив П.Петренко.
Він також додав, що на сьогоднішній день Україна подала в ЄСПЛ п’ять міждержавних позовів.
“Перша заява стосується окупації Криму в лютому-березні 2014 року. Друге — стосується військових дій Росії на території Донецької та Луганської областей в 2014 році. Третє і четверте заяви — це хронології продовження справ по Криму і Донбасу в 2015 році. П’ятий позов — це справа дітей-сиріт ”, - підкреслив міністр.
Нагадаємо, 26 квітня так званий верховний суд окупованого Криму визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території Росії.