Минюст Украины подаст иск в ЕСПЧ о запрете Меджлиса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министерство юстиции Украины подаст иск в Европейский суд по правам человека о запрете Россией Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Это дело готово к подаче в суд, но мы ждем согласования всех деталей с представителями Меджлиса крымскотатарского народа", - заявил П.Петренко.
Он также добавил, что на сегодняшний день Украина подала в ЕСПЧ пять межгосударственных исков.
"Первое заявление касается оккупации Крыма в феврале-марте 2014 года. Второе - касается военных действий России на территории Донецкой и Луганской областей в 2014 году. Третье и четвертое заявления - это хронологии продолжений дел по Крыму и Донбассу в 2015 году. Пятый иск - это дело детей-сирот", - подчеркнул министр.
Напомним, 26 апреля так называемый верховный суд оккупированного Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.