Минюст Украины подаст иск в ЕСПЧ о запрете Меджлиса

"Это дело готово к подаче в суд, но мы ждем согласования всех деталей с представителями Меджлиса крымскотатарского народа", - заявил П.Петренко.

Он также добавил, что на сегодняшний день Украина подала в ЕСПЧ пять межгосударственных исков.

"Первое заявление касается оккупации Крыма в феврале-марте 2014 года. Второе - касается военных действий России на территории Донецкой и Луганской областей в 2014 году. Третье и четвертое заявления - это хронологии продолжений дел по Крыму и Донбассу в 2015 году. Пятый иск - это дело детей-сирот", - подчеркнул министр.

Напомним, 26 апреля так называемый верховный суд оккупированного Крыма признал Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.