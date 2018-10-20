Мін'юст США висунув громадянці РФ звинувачення у втручанні у вибори-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Міністерство юстиції США у п’ятницю висунуло громадянці Росії Олені Хусяйновій звинувачення в спробі впливу на політичні процеси у Сполучених Штатах, зокрема на майбутні проміжні вибори до конгресу, які відбудуться у листопаді, передає УНН з посиланням на Business Insider.
44-річна Хусяйнова стала першою особою, яку звинуватили у спробі втрутитись у вибори 2018 року в США, повідомило джерело видання в уряді.
Жителька Санкт-Петербурга була головним бухгалтером так званого проекту "Лахта" – операції, що, на думку американського уряду, фінансується російським олігархом Євгеном Пригожиним і реалізується компаніями "Конкорд менеджмент енд консалтинг" і "Конкорд кейтеринг", які він контролює, пише видання.
Згідно з даними американських спецслужб, Хусяйнова управляла фінансуванням операцій проекту "Лахта", включаючи діяльність з іноземного впливу на Сполучені Штати.
У мін'юсті зазначили, що жінка відіграла вирішальну роль у зусиллях, які мали бюджет у понад 35 мільйонів доларів і "продовжуються і донині".
Прокурори заявили, що фінансові документи, які контролювала росіянка, "включають детальні витрати на діяльність в Сполучених Штатах, такі як витрати на активістів, рекламу на платформах соціальних мереж, реєстрацію доменнів, купівлю проксі-серверів та просування новин в соціальних мережах".
Як повідомляв УНН, спецпрокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням "російського втручання", почав вивчати зв’язки активістів із Wikileaks.