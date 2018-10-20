Мін'юст США висунув громадянці РФ звинувачення у втручанні у вибори-2018

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Міністерство юстиції США у п’ятницю висунуло громадянці Росії Олені Хусяйновій звинувачення в спробі впливу на політичні процеси у Сполучених Штатах, зокрема на майбутні проміжні вибори до конгресу, які відбудуться у листопаді, передає УНН з посиланням на Business Insider.