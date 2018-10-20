Минюст США выдвинул гражданке РФ обвинения во вмешательстве в выборы-2018

44-летняя Хусяйнова стала первым лицом, которого обвинили в попытке вмешаться в выборы 2018 года в США, сообщил источник в правительстве.

Жительница Санкт-Петербурга была главным бухгалтером так называемого проекта "Лахта" - операции, что, по мнению американского правительства, финансируется российским олигархом Евгением Пригожиным и реализуется компаниями "Конкорд менеджмент энд консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", которые он контролирует, пишет издание.

Согласно данным американских спецслужб, Хусяйнова управляла финансированием операций проекта "Лахта", включая деятельность относительно иностранного влияния на Соединенные Штаты.

В минюсте отметили, что женщина сыграла решающую роль в усилиях, которые имели бюджет более чем 35 миллионов долларов и "продолжаются и по сей день".

Прокуроры заявили, что финансовые документы, которые контролировала россиянка, "включают подробные расходы на деятельность в Соединенных Штатах, такие как расходы на активистов, рекламу на платформах социальных сетей, регистрацию доменов, покупку прокси-серверов и продвижение новостей в социальных сетях".

Как сообщал УНН, спецпрокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием "российского вмешательства", начал изучать связи активистов с Wikileaks.