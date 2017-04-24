Мін'юст США: Вашингтон отримає від Мексики гроші на зведення стіни на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Вашингтон упевнений, що зможе отримати від Мексики кошти на будівництво стіни на кордоні з США, одна з можливостей полягає в зміні існуючих правил торгівлі. Про це заявив у неділю в інтерв'ю телекомпанії ABC міністр юстиції, генеральний прокурор США Джеф Сешнс, передає УНН.
“Ми доб’ємося оплати тим чи іншим шляхом”, — заявив міністр.
Він зазначив, що є багато способів отримати необхідні кошти.
“Я не очікую, що мексиканська влада надасть нам гроші на це. Проте є способи, за допомогою яких ми можемо розібратися з ситуацією в торгівлі, щоб знайти кошти для оплати. На цей рахунок немає сумнівів”, — додав він.
Говорячи про переваги будівництва стіни, Д.Сешнс підкреслив, що це дозволить Америці заощадити мільярди доларів.