Мін'юст США: Вашингтон отримає від Мексики гроші на зведення стіни на кордоні

“Ми доб’ємося оплати тим чи іншим шляхом”, — заявив міністр.

Він зазначив, що є багато способів отримати необхідні кошти.

“Я не очікую, що мексиканська влада надасть нам гроші на це. Проте є способи, за допомогою яких ми можемо розібратися з ситуацією в торгівлі, щоб знайти кошти для оплати. На цей рахунок немає сумнівів”, — додав він.

Говорячи про переваги будівництва стіни, Д.Сешнс підкреслив, що це дозволить Америці заощадити мільярди доларів.