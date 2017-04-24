Минюст США: Вашингтон получит от Мексики деньги на возведение стены на границе

“Мы добьемся оплаты тем или иным путем”, — заявил министр.

Он отметил, что есть много способов получить необходимые средства.

“Я не ожидаю, что мексиканские власти дадут нам деньги на это. Однако есть способы, с помощью которых мы можем разобраться с ситуацией в торговле, чтобы найти средства для оплаты. На этот счет нет сомнений”, — добавил он.

Говоря о преимуществах строительства стены, Д.Сешнс подчеркнул, что это позволит Америке сэкономить миллиарды долларов.