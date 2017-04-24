Минюст США: Вашингтон получит от Мексики деньги на возведение стены на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Вашингтон уверен, что сможет получить от Мексики средства на строительство стены на границе с США, одна из возможностей заключается в изменении существующих правил торговли. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс, передает УНН.
“Мы добьемся оплаты тем или иным путем”, — заявил министр.
Он отметил, что есть много способов получить необходимые средства.
“Я не ожидаю, что мексиканские власти дадут нам деньги на это. Однако есть способы, с помощью которых мы можем разобраться с ситуацией в торговле, чтобы найти средства для оплаты. На этот счет нет сомнений”, — добавил он.
Говоря о преимуществах строительства стены, Д.Сешнс подчеркнул, что это позволит Америке сэкономить миллиарды долларов.