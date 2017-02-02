Мін'юст ще працює над підготовкою шостого позову проти Росії до ЄСПЛ - Н.Севостьянова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністерство юстиції України працює над підготовкою шостого позову до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Про це повідомила журналістам перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, передає кореспондент УНН.
"Новий позов (до ЄСПЛ - ред.) паралельно пишеться. Ми вирішимо стратегічно, в який краще момент його подати. Це буде шостий за номером", - сказала Н.Севостьянова.
Вона зазначила, що йдеться про події останнього року.
При цьому перший заступник міністра юстиції не уточнила, коли такий шостий позов до ЄСПЛ проти Росії буде поданий.
Раніше Наталія Севостьянова заявила, що Україна готує шостий позов проти Росії для подання до Європейського суду з прав людини, щодо порушень на Донбасі в період з кінця 2015 і 2016 року.