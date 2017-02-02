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Минюст еще работает над подготовкой шестого иска против России в ЕСПЧ - Н.Севостьянова

Киев • УНН

 • 7717 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Министерство юстиции Украины работает над подготовкой шестого иска в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. Об этом сообщила журналистам первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передает корреспондент УНН.

Минюст еще работает над подготовкой шестого иска против России в ЕСПЧ - Н.Севостьянова

"Новый иск (в ЕСПЧ - ред.) параллельно пишется. Мы решим стратегически, в какой лучше момент его подать. Это будет шестой по счету", - сказала Н.Севостьянова.

Она отметила, что речь идет о событиях последнего года.

При этом первый заместитель министра юстиции не уточнила, когда такой шестой иск в ЕСПЧ против России будет подан.

Ранее Наталья Севостьянова заявила, что Украина готовит шестой иск против России для представления в Европейский суд по правам человека, о нарушениях на Донбассе в период с конца 2015 и 2016 года.

Украинские Национальные Новости

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