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Мін’юст ще не отримав від прокуратури висновків екстрадиційної перевірки щодо Саакашвілі

Мін’юст ще не отримав від прокуратури висновків екстрадиційної перевірки щодо Саакашвілі

Київ • УНН

 • 15112 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міністерство юстиції України на сьогодні ще не отримало документів про результати екстрадиційної перевірки від прокуратури щодо екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Про це повідомили УНН у прес-службі Мін’юсту.

“Станом на сьогоднішній день Міністерство юстиції не отримало документів про результати екстрадиційної перевірки від органів прокуратури”, — зазначили у прес-службі.

У Мін’юсті додали, що коли завершиться екстрадиційна перевірка, вони зможуть продовжити процес розгляду запиту про екстрадицію, розглянути висновки прокуратури та на їхній основі перейти до наступних етапів екстрадиційної процедури.

Як повідомляв УНН, у Мін’юсті повідомляли, що очікують отримати від органів прокуратури повних висновків екстрадиційної перевірки щодо колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі орієнтовно до кінця листопада цього року.

Сьогодні СБУ спільно з ГПУ затримали Саакашвілі за підозрою у сприянні злочинній організації. 

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