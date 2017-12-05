Минюст еще не получил от прокуратуры выводов экстрадиционной проверки Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Министерство юстиции Украины на сегодня еще не получило документов о результатах экстрадиционной проверки от прокуратуры в отношении экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Об этом УНН сообщили пресс-службе Минюста.
"По состоянию на сегодняшний день, Министерство юстиции не получило документов о результатах экстрадиционной проверки от органов прокуратуры", - отметили в пресс-службе.
В Минюсте добавили, что когда завершится экстрадиционная проверка, они смогут продолжить процесс рассмотрения запроса об экстрадиции, рассмотреть выводы прокуратуры и на их основе перейти к следующим этапам экстрадиционной процедуры.
Как сообщал УНН, в Минюсте сообщали, что ожидают получить от органов прокуратуры полных выводов экстрадиционной проверки в отношении бывшего председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили ориентировочно до конца ноября этого года.
Сегодня СБУ совместно с ГПУ задержали Саакашвили по подозрению в содействии преступной организации.