Мін'юст розробив проект порядку проведення перевірки декларацій для НАЗК - П.Петренко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Міністертво юстиції України спільно з секретаріатом Кабінету міністрів розробили проект порядку проведення перевірки декларацій для НАЗК. Про це сьогодні сказав на брифінгу міністр юстиції Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
"Фахівці секретаріату Кабміну, Міністерства юстиції і залучені експерти напрацювали за тиждень той порядок, який НАЗК не могло розробити протягом майже 5 місяців", - сказав він.
Міністр зазначив, що напрацьований порядок проведення перевірки декларацій направлять для невідкладного затвердження.
Зокрема, за словами П.Петренка, варіант проекту порядку Мін'юсту передбачає, що строк проведення перевірок повинен становити 60 днів. В окремих випадках, коли потребується збір додаткових доказів, він може продовжуватися не більше, ніж на 30 днів.
"Тобто, максимальний термін проведення перевірки складає 90 днів", - уточнив він.
П.Петренко також наголосив, що у проекті порядку чітко визначений алгоритм дій НАЗК у разі встановлення фактів незаконного збагачення. "Цей алгоритм зводиться до того, що всі матеріали невідкладно поивнні передаватися до НАБУ для прийнття рішення щодо порушення кримінального провадження", - зазначив він.
Крім того, міністр закликав НАЗК вже у четвер ухвалити такий проект порядку проведення перевірки декларацій, а Мін'юст у свою чергу невідкладно зареєструє цей порядок.
Раніше у Мін'юсті заявили, що НАЗК не врахувало зауваження щодо проведення перевірки декларацій.