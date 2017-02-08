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Минюст разработал проект порядка проведения проверки деклараций для НАПК - П.Петренко

Киев • УНН

 • 8893 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министертва юстиции Украины совместно с секретариатом Кабинета министров разработали проект порядка проведения проверки деклараций для НАПК. Об этом сказал на брифинге министр юстиции Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

Минюст разработал проект порядка проведения проверки деклараций для НАПК - П.Петренко

"Специалисты секретариата Кабмина, Министерства юстиции и привлеченные эксперты наработали за неделю тот порядок, который НАПК не могло разработать в течение почти 5 месяцев", - сказал он.

Министр отметил, что наработанный порядок проведения проверки деклараций направят для неотложного утверждения.

В частности, по словам П.Петренко, вариант проекта повестки Минюста предполагает, что срок проведения проверок должен составлять 60 дней. В отдельных случаях, когда требуется сбор дополнительных доказательств, он может продолжаться не более, чем на 30 дней.

"То есть, максимальный срок проведения проверки составляет 90 дней", - уточнил он.

П.Петренко также отметил, что в проекте повестки четко определен алгоритм действий НАПК в случае установления фактов незаконного обогащения. "Этот алгоритм сводится к тому, что все материалы безотлагательно должны передаваться в НАБУ для принятия решения о возбуждении уголовного производства", - отметил он.

Кроме того, министр призвал НАПК уже в четверг принять такой проект порядка проведения проверки деклараций, а Минюст в свою очередь немедленно зарегистрирует этот порядок.

Ранее в Минюсте заявили, что НАПК не учло замечания по проведению проверки деклараций.

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