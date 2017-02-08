Минюст разработал проект порядка проведения проверки деклараций для НАПК - П.Петренко

"Специалисты секретариата Кабмина, Министерства юстиции и привлеченные эксперты наработали за неделю тот порядок, который НАПК не могло разработать в течение почти 5 месяцев", - сказал он.

Министр отметил, что наработанный порядок проведения проверки деклараций направят для неотложного утверждения.

В частности, по словам П.Петренко, вариант проекта повестки Минюста предполагает, что срок проведения проверок должен составлять 60 дней. В отдельных случаях, когда требуется сбор дополнительных доказательств, он может продолжаться не более, чем на 30 дней.

"То есть, максимальный срок проведения проверки составляет 90 дней", - уточнил он.

П.Петренко также отметил, что в проекте повестки четко определен алгоритм действий НАПК в случае установления фактов незаконного обогащения. "Этот алгоритм сводится к тому, что все материалы безотлагательно должны передаваться в НАБУ для принятия решения о возбуждении уголовного производства", - отметил он.

Кроме того, министр призвал НАПК уже в четверг принять такой проект порядка проведения проверки деклараций, а Минюст в свою очередь немедленно зарегистрирует этот порядок.

Ранее в Минюсте заявили, что НАПК не учло замечания по проведению проверки деклараций.