Мін’юст показав відеоролик “Гусь йде на вибори”

“Сьогодні ми презентуємо надзвичайно важливий і цікавий інструмент донесення інформації до молодих українських виборців, які сприймають інформацію здебільшого через соціальні мережі й мережу інтернет. Ми презентуємо низку інформаційних роликів „Гусь йде на вибори“, головним героєм яких є дуже популярний в мережі персонаж „Гусь“. Він роз’яснює, як скористатися своїм правом голосу, як піти на виборчу дільницю й перевірити, чи є ти в списках, як проконтролювати законність волевиявленні й куди звернутися у разі порушень”, — наголосив міністр юстиції Павло Петренко.

Він повідомив, що сьогодні презентовано перший ролик, який стосується права виборця перевірити себе у списках виборців. Впродовж тижня буде презентовано 3 інші відеоролики, в яких “Гусь” розповість про те, як прийти на вибори, проголосувати та як діяти у разі, якщо ви помітили порушення.

Ініціатива реалізовується у партнерстві з ілюстратором і автором “Гуся” Надією Кушнір.

Як повідомляв УНН, на переконання міністра юстиції Павла Петренка, поточні вибори в Україні мають бути проведені консервативно, з паперовими бюлетенями.