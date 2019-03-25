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Мін’юст показав відеоролик “Гусь йде на вибори”

Київ • УНН

 • 19539 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні Міністерство юстиції запустило ініціативу “Гусь йде на вибори”, покликану долучити українську молодь до виборчого процесу. В рамках ініціативи було запущено відеоролики, головним героєм яких є персонаж “Гусь”, що роз’яснює, зокрема, як скористатися своїм правом голосу тощо, передає УНН з посиланням на інформацію, розповсюджену прес-службою Мін’юсту.

Мін’юст показав відеоролик “Гусь йде на вибори”

“Сьогодні ми презентуємо надзвичайно важливий і цікавий інструмент донесення інформації до молодих українських виборців, які сприймають інформацію здебільшого через соціальні мережі й мережу інтернет. Ми презентуємо низку інформаційних роликів „Гусь йде на вибори“, головним героєм яких є дуже популярний в мережі персонаж „Гусь“. Він роз’яснює, як скористатися своїм правом голосу, як піти на виборчу дільницю й перевірити, чи є ти в списках, як проконтролювати законність волевиявленні й куди звернутися у разі порушень”, — наголосив міністр юстиції Павло Петренко.

Він повідомив, що сьогодні презентовано перший ролик, який стосується права виборця перевірити себе у списках виборців. Впродовж тижня буде презентовано 3 інші відеоролики, в яких “Гусь” розповість про те, як прийти на вибори, проголосувати та як діяти у разі, якщо ви помітили порушення.

Ініціатива реалізовується у партнерстві з ілюстратором і автором “Гуся” Надією Кушнір.

Як повідомляв УНН, на переконання міністра юстиції Павла Петренка, поточні вибори в Україні мають бути проведені консервативно, з паперовими бюлетенями.

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