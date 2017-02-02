Мін'юст оголосив про початок збору інвестпропозицій щодо будівництва Київського і Львівського СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Міністерство юстиції України оголосило про початок збору інвестиційних пропозицій щодо будівництва нових Київського та Львівського слідчих ізоляторів. Про це повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми стартуємо з оголошення про початок збору інвестиційних пропозицій і проектних пропозицій”, — сказав він.
Після того, продовжив Д.Чернишов, коли відбудеться оцінка цих пропозицій, інвестором буде збудоване нове приміщення як Київського, так і Львівського слідчих ізоляторів. Потім ці приміщення будуть передані в межах державно-приватного партнерства в Державну кримінальну виконавчу службу, а саме Міністерству юстиції.
“Воно буде введено в експлуатацію. Після того державний партнер, а саме Міністерство юстиції, перевозить всіх мешканців Лук’янівського і Львівського СІЗО до нових будівель. Після чого майданчики, на яких раніше розміщувалися ці заклади Державної пенітенціарної системи, будуть передані нашому приватному партнерові”, — розповів заступник міністра.
Також Д.Чернишов наголосив, що цей проект проходитиме через міжнародну систему, яка запропонована з боку ЄБРР. Мова йде, уточнив він, платформу IISS (інноваційна онлайн-платформа підтримки інфраструктурниж проектів).
У свою чергу, перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова додала, що обмежень щодо інвесторів не буде.