Минюст объявил о начале сбора инвестпредложений по строительству Киевского и Львовского СИЗО

"Сегодня мы стартуем с объявления о начале сбора инвестиционных предложений и проектных предложений", - сказал он.

После того, продолжил Д.Чернышов, когда состоится оценка этих предложений, инвестором будет построено новое здание как Киевского, так и Львовского следственных изоляторов. Затем эти помещения будут переданы в пределах государственно-частного партнерства в Государственную уголовную исполнительную службу, а именно Министерству юстиции.

"Оно будет введено в эксплуатацию. После того государственный партнер, а именно Министерство юстиции, перевозит всех жителей Лукьяновского и Львовского СИЗО в новые здания. После чего площадки, на которых ранее размещались эти учреждения Государственной пенитенциарной системы, будут переданы нашему частному партнеру ", - рассказал замминистра.

Также Д.Чернышов подчеркнул, что этот проект будет проходить через международную систему, которая предложена со стороны ЕБРР. Речь идет, уточнил он, про платформу IISS (инновационная онлайн платформа поддержки инфраструктурниж проектов).

В свою очередь, первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова добавила, что ограничений в отношении инвесторов не будет.