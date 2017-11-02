Мін'юст обрав керівників генеральних директоратів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Україні в 2017 році запрацюють два генеральні директорати, сформовані за підтримки Європейського Союзу, які були створені в рамках реформи міністерств. Про це під час прес-конференції повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова, передає УНН.
“На сьогодні ми перейшли на рівень, коли ми оновлюємо центральний апарат, формуючи генеральні апарати за підтримки Європейського Союзу і команди, яка займається реформою державного управління в уряді”, — повідомила заступник міністра юстиції.
За її словами, починаючи з 2014 року було проведено декілька тисяч конкурсів, у яких приймали участь кандидати з усіх регіонів України. Також Н.Севостьянова зазначила, що на конкурсній основі було оновлено представництво Міністерства Юстиції в усіх областях України.
“В цьому році ми формуємо 2 невеликі директорати, дуже важливі за своїм функціоналом — це Директорат Стратегічного Планування та Європейської Інтеграції, який буде типовим для всіх міністерств, а також Генеральний Директорат з Прав Людини, Доступу до Правосуддя та Правової Обізнаності”.
Згадані директорати будуть складатися кожний з 30 осіб, генеральних директорів цих двох підрозділів було представлено під час прес-конференції.
"За результатами відбору ген директором Директорату Стратегічного Планування та Європейської Інтеграції очолюватиме Юлія Зайченко, з Прав Людини, Доступу до Правосуддя та Правової Обізнаності - Владислав Власюк. За підтримки ЄС Генеральні Директорати мають дуже серйозне фінансування і підтримку заробітних плат”, - додала Севостьянова.
Як повідомляв УНН, на конкурс керівних посад міністерств подали більше 10 тис. заявок.