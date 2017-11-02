Мін'юст обрав керівників генеральних директоратів

“На сьогодні ми перейшли на рівень, коли ми оновлюємо центральний апарат, формуючи генеральні апарати за підтримки Європейського Союзу і команди, яка займається реформою державного управління в уряді”, — повідомила заступник міністра юстиції.

За її словами, починаючи з 2014 року було проведено декілька тисяч конкурсів, у яких приймали участь кандидати з усіх регіонів України. Також Н.Севостьянова зазначила, що на конкурсній основі було оновлено представництво Міністерства Юстиції в усіх областях України.

“В цьому році ми формуємо 2 невеликі директорати, дуже важливі за своїм функціоналом — це Директорат Стратегічного Планування та Європейської Інтеграції, який буде типовим для всіх міністерств, а також Генеральний Директорат з Прав Людини, Доступу до Правосуддя та Правової Обізнаності”.

Згадані директорати будуть складатися кожний з 30 осіб, генеральних директорів цих двох підрозділів було представлено під час прес-конференції.

"За результатами відбору ген директором Директорату Стратегічного Планування та Європейської Інтеграції очолюватиме Юлія Зайченко, з Прав Людини, Доступу до Правосуддя та Правової Обізнаності - Владислав Власюк. За підтримки ЄС Генеральні Директорати мають дуже серйозне фінансування і підтримку заробітних плат”, - додала Севостьянова.

Як повідомляв УНН, на конкурс керівних посад міністерств подали більше 10 тис. заявок.