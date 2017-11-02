Минюст выбрал руководителей генеральных директоратов

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47698 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114440 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102601 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105423 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104535 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91846 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103875 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102056 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Минюст выбрал руководителей генеральных директоратов

Минюст выбрал руководителей генеральных директоратов

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Украине в 2017 году заработают два генеральных директората, сформированные при поддержке Европейского Союза, которые были созданы в рамках реформы министерств. Об этом во время пресс-конференции сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, передает УНН.

"На сегодня мы перешли на уровень, когда мы обновляем центральный аппарат, формируя генеральные аппараты при поддержке Европейского Союза и команды, которая занимается реформой государственного управления в правительстве", - сообщила заместитель министра юстиции.

По ее словам, начиная с 2014 года было проведено несколько тысяч конкурсов, в которых принимали участие кандидаты со всех регионов Украины. Также Севостьянова отметила, что на конкурсной основе было обновлено представительство Министерства юстиции во всех областях Украины.

"В этом году мы формируем 2 небольшие директората, очень важны по своему функционалу - это Директорат Стратегического Планирования и Европейской Интеграции, который будет типичным для всех министерств, а также Генеральный Директорат по правам человека, Доступ к правосудию и правовой осведомленности".

Упомянутые директората будут состоять каждый из 30 человек, генеральных директоров этих двух подразделений был представлен во время пресс-конференции.

"По результатам отбора гендиректором Директората Стратегического Планирования и Европейской Интеграции возглавлять Юлия Зайченко, по правам человека, Доступ к правосудию и правовой осведомленности - Владислав Власюк. При поддержке ЕС Генеральный директорат имеют очень серьезное финансирование и поддержку заработных плат", - добавила Севостьянова.

Как сообщал УНН, на конкурс руководящих должностей министерств подали более 10 тыс. заявок.

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