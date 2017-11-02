Минюст выбрал руководителей генеральных директоратов

"На сегодня мы перешли на уровень, когда мы обновляем центральный аппарат, формируя генеральные аппараты при поддержке Европейского Союза и команды, которая занимается реформой государственного управления в правительстве", - сообщила заместитель министра юстиции.

По ее словам, начиная с 2014 года было проведено несколько тысяч конкурсов, в которых принимали участие кандидаты со всех регионов Украины. Также Севостьянова отметила, что на конкурсной основе было обновлено представительство Министерства юстиции во всех областях Украины.

"В этом году мы формируем 2 небольшие директората, очень важны по своему функционалу - это Директорат Стратегического Планирования и Европейской Интеграции, который будет типичным для всех министерств, а также Генеральный Директорат по правам человека, Доступ к правосудию и правовой осведомленности".

Упомянутые директората будут состоять каждый из 30 человек, генеральных директоров этих двух подразделений был представлен во время пресс-конференции.

"По результатам отбора гендиректором Директората Стратегического Планирования и Европейской Интеграции возглавлять Юлия Зайченко, по правам человека, Доступ к правосудию и правовой осведомленности - Владислав Власюк. При поддержке ЕС Генеральный директорат имеют очень серьезное финансирование и поддержку заработных плат", - добавила Севостьянова.

Как сообщал УНН, на конкурс руководящих должностей министерств подали более 10 тыс. заявок.