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Міняли насос у вигрібній ямі: один чоловік помер від отруєння каналізаційними газами, іншого – госпіталізували

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Дніпропетровській області внаслідок отруєння каналізаційними газами, один з чоловіків загинув, інший – постраждав, передає УНН із посиланням на ДСНС.

Цитата

“7-го травня о 15:15 ... надійшло повідомлення, що на вулиці Станція Березанівська селища міського типу Слобожанське Дніпровського району двоє чоловіків втратили свідомість, під час виконання робіт у вигрібній ямі”, — йдеться у повідомленні.

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Деталі

По прибуттю до місця події, рятувальники встановили, що, під час заміни фекального насосу у вигрібній ямі, внаслідок отруєння каналізаційними газами, двоє чоловіків втратили свідомість.

Додамо

До прибуття пожежно-рятувального підрозділу місцеві мешканці, ризикуючи власним життям, врятували одного з них. Співробітниками екстреної медичної допомоги постраждалого, 1981 року народження, у стані середньої тяжкості, направлено Дніпровської міської клінічної лікарні № 4.

Іншого чоловіка, 1969 року народження, без ознак життя, вилучили з вигрібної ями фахівці ДСНС, використовуючи для цього засоби індивідуального захисту органів дихання. Співробітники екстреної медичної допомоги констатували його смерть.

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