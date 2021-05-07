Меняли насос в выгребной яме: один человек умер от отравления канализационными газами, другой - госпитализирован

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Днепропетровской области в результате отравления канализационными газами, один из мужчин погиб, другой - пострадал, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Цитата

“7 мая в 15:15 ... поступило сообщение, что на улице Станция Березанивская поселка городского типа Слобожанское Днепровского района двое мужчин потеряли сознание, при выполнении работ в выгребной яме”, — говорится в сообщении.

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Детали

По прибытию к месту происшествия, спасатели установили, что при замене фекального насоса в выгребной яме, в результате отравления канализационными газами, двое мужчин потеряли сознание.

Добавим

До прибытия пожарно-спасательного подразделения местные жители, рискуя собственной жизнью, спасли одного из них. Сотрудниками экстренной медицинской помощи пострадавшего, 1981 года рождения, в состоянии средней тяжести, направлено в Днепровскую городскую клиническую больницу № 4.

Другого мужчину, 1969 года рождения, без признаков жизни, достали из выгребной ямы специалисты ГСЧС, используя для этого средства индивидуальной защиты органов дыхания. Сотрудники экстренной медицинской помощи констатировали его смерть.

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