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Міни виявились навчальними: Садовий про небезпечну посилку, яку знайшли у львівській лікарні

Міни виявились навчальними: Садовий про небезпечну посилку, яку знайшли у львівській лікарні

Київ • УНН

 • 19624 перегляди

У лікарні Святого Луки у Львові знайдено коробку з навчальними мінами. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що правоохоронні органи розслідують, хто і з якою метою передав цю посилку до лікарні.

Міни у коробці, яку виявили у львівській лікарні Святого Луки, виявились навчальними. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає УНН.

"Фахівці встановили, що це навчальні міни. Правоохоронні органи розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні", - повідомив Садовий.

Нагадаємо

У лікарні Святого Луки у Львові знайдено посилку з предметами, схожими на протитанкові міни. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що на місці працюють вибухотехніки, персонал та пацієнти в безпеці.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП

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