Мины оказались учебными: Садовый об опасной посылке, которую нашли во львовской больнице

Мины в коробке, которую обнаружили во львовской больнице Святого Луки, оказались учебными. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

"Специалисты установили, что это учебные мины. Правоохранительные органы расследуют кто, как и с какой целью передал эту посылку в больницу", - сообщил Садовый.

Напомним

В больнице Святого Луки во Львове найдена посылка с предметами, похожими на противотанковые мины. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что на месте работают взрывотехники, персонал и пациенты в безопасности.