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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мины оказались учебными: Садовый об опасной посылке, которую нашли во львовской больнице

Мины оказались учебными: Садовый об опасной посылке, которую нашли во львовской больнице

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 17:56  •  6303 просмотра

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В больнице Святого Луки во Львове найдена коробка с учебными минами. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что правоохранительные органы расследуют, кто и с какой целью передал эту посылку в больницу.

Мины в коробке, которую обнаружили во львовской больнице Святого Луки, оказались учебными. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, передает УНН.

"Специалисты установили, что это учебные мины. Правоохранительные органы расследуют кто, как и с какой целью передал эту посылку в больницу", - сообщил Садовый.

Напомним

В больнице Святого Луки во Львове найдена посылка с предметами, похожими на противотанковые мины. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что на месте работают взрывотехники, персонал и пациенты в безопасности.

Антонина Туманова

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