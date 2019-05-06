Мінветеранів з 1 липня перебере частину функцій Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Міністерство у справах ветеранів здійснюватиме повний спектр функцій в сфері соціального захисту учасників бойових дій, починаючи з 1 липня. Про це повідомила заступник міністра у справах ветеранів Оксана Гаврилюк під час круглого столу, передає кореспондент УНН.
"Програми (підтримки ветеранів – ред.), в тому числі Міністерства соціальної політики, ми не переберемо на себе, поки не будемо укомплектовані хоча б на 30% - ми очікуємо, що міністерство у повній мірі запрацює з 1 липня, і тоді ми зможемо в повній мірі перебрати на себе той функціонал, який задекларований у нашому положенні, в тому числі, що стосується повного спектру в сфері соціального захисту", - зазначила Гаврилюк.
За її словами, зокрема міністерство опікуватиметься питанням надання компенсації за житло переселенцям з числа учасників бойових дій.
Нагадаємо, на психологічну і соціально-професійну реабілітацію ветеранів цього року в межах бюджету Міністерства ветеранів передбачили 110 млн грн.