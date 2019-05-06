Минветеранов с 1 июля примет часть функций Минсоцполитики

"Программы (поддержки ветеранов - ред.), в том числе Министерства социальной политики, мы не возьмем на себя, пока не будем укомплектованы хотя бы на 30% - мы ожидаем, что министерство в полной мере заработает с 1 июля, и тогда мы сможем в полной мере взять на себя тот функционал, который задекларирован в нашем положении, в том числе, что касается полного спектра в сфере социальной защиты", - отметила Гаврилюк.

По ее словам, в частности министерство будет заниматься вопросом предоставления компенсации за жилье переселенцам из числа участников боевых действий.

Напомним, на психологическую и социально-профессиональную реабилитацию ветеранов в этом году в рамках бюджета Министерства ветеранов предусмотрели 110 млн грн.