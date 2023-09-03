Мінус три ворожі танки: у МВС показали успішну роботу аеророзвідників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило відео вдалої роботи українських аеророзвідників по ворожій техніці. Про це пише УНН з посиланням на голову МВС України Ігоря Клименка.
Цитата
“Наші аеророзвідники з 27-ої бригади Нацгвардії продовжують знищувати ворожу техніку.
Результат влучної роботи: мінус три танки”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аеророзвідка працювала на східному напрямку.
Доповнення
Авіація сил оборони України протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексам противника.