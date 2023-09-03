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Минус три вражеских танка: в МВД показали успешную работу аэроразведчиков

Киев • УНН

 • 331849 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Министерство внутренних дел Украины обнародовало видео удачной работы украинских аэроразведчиков по вражеской технике. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

Цитата

“Наши аэроразведчики из 27-й бригады Нацгвардии продолжают уничтожать вражескую технику.

Результат точной работы: минус три танка”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что аэроразведка работала на восточном направлении.

Дополнение

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника. 

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