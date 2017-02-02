Минулої доби загинуло двоє українських військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, 14 бійців отримали поранення, шестеро бойові травмування. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військових, 14 бійців зазнали поранень, 6 отримало бойові травмування. Обидва воїни які загинули, це солдат і офіцер, загинули відбиваючи один із вчорашніх ранкових наступів в районі Авдіївки. Один військовослужбовець був поранений під Попасною, ще 4 наших бійців зазнали поранень на позиції Шахта Бутівка під час жорстокого обстріло ворога з гармат та мінометів, решта поранених і травмованих припадає на Авдіївку”, — сказав він.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів. В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Як повідомляв УНН, минулої доби російсько-окупаційні війська 67 разів вели вогонь по позиціях українських військових.