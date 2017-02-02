За прошедшие сутки погибли два украинских военнослужащих
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, 14 бойцов получили ранения, шестеро боевые травмы. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военных, 14 бойцов получили ранения, 6 получило боевые травмы. Оба воина погибших, это солдат и офицер, погибли отражая одно из вчерашних утренних наступлений в районе Авдеевки. Один военнослужащий был ранен под Попасной, еще 4 наших бойца получили ранения на позиции Шахта Бутовка во время жестокого обстрела врага из пушек и минометов, остальные раненые и травмированные приходятся на Авдеевку", - сказал он.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 67 раз вели огонь по позициям украинских военных.