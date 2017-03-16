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Минулої доби ворог 32 рази обстріляв позиції сил АТО на маріупольському напрямку

Минулої доби ворог 32 рази обстріляв позиції сил АТО на маріупольському напрямку

Київ • УНН

 • 5293 перегляди

КИЇВ. 16 березня, УНН. Минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 32 ворожих обстріли , з них 8 із застосуванням важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Всього минулої доби тут (на маріупольському напрямку - ред.) відбулося 32 ворожих обстріли, четверта частина з них із застосуванням важкого озброєння”, — сказав він.

За словами О.Мотузяника, у Мар'їнському районі вчора за добу було зафіксовано 5 випадків порушення режиму тиші. Так, двічі російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї. У Мар'їнці тричі режим тиші сили окупанта порушили тишу у Красногоріївці і при цьому випустили кілька мін у бік українських військових.

На південь було абсолютно спокійно впродовж доби, за виключенням короткотривалого обстрілу з озброєння на БМП в районі Старогнатівки та випущених ворогом двох мін на захід від докучаєвська. На східних підступах до Маріуполя окупанти відкривали вогонь протягом цілої доби, переважно з легкої зброї. Але тут тричі противник обстріляв сили АТО у Водяному і один раз у Павловому. Від агресивних ворожих дій страждає і місцеве населення. у Гнутовому пошкоджено 4 будинки, вибиті шибки.

Як передавав УНН, на луганському напрямку минулої доби ворог випустив 140 мін.

Українські Національні Новини

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