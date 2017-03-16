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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 124066 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126770 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 11:14 • 107636 просмотра

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За минувшие сутки враг 32 раза обстрелял позиции сил АТО на мариупольском направлении

За минувшие сутки враг 32 раза обстрелял позиции сил АТО на мариупольском направлении

Киев  •  УНН

 • 5291 просмотра

КИЕВ. 16 марта, УНН. За минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксированы 32 вражеских обстрела, из них 8 с применением тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"Всего за минувшие сутки здесь (на мариупольском направлении - ред.) состоялись 32 вражеских обстрела, четвертая часть из них с применением тяжелого вооружения", - сказал он.

По словам А.Мотузяника, в Марьинском районе вчера за сутки было зафиксировано 5 случаев нарушения режима тишины. Так, дважды российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия. Трижды режим тишины силы оккупанта нарушили в Красногоровке и при этом выпустили несколько мин в сторону украинских военных.

К югу было абсолютно спокойно в течение суток, за исключением кратковременного обстрела из вооружения БМП в районе Старогнатовки и выпущенных врагом двух мин западнее Докучаевска. На восточных подступах к Мариуполю оккупанты открывали огонь в течение всех суток, преимущественно из легкого оружия. Но здесь трижды противник обстрелял силы АТО в Водяном и один раз в Павловом. От агрессивных действий страдает и местное население. В Гнутово повреждены 4 дома, выбиты стекла.

Как сообщал УНН, на луганском направлении за минувшие сутки враг выпустил 140 мин.

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