За минувшие сутки враг 32 раза обстрелял позиции сил АТО на мариупольском направлении

"Всего за минувшие сутки здесь (на мариупольском направлении - ред.) состоялись 32 вражеских обстрела, четвертая часть из них с применением тяжелого вооружения", - сказал он.

По словам А.Мотузяника, в Марьинском районе вчера за сутки было зафиксировано 5 случаев нарушения режима тишины. Так, дважды российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия. Трижды режим тишины силы оккупанта нарушили в Красногоровке и при этом выпустили несколько мин в сторону украинских военных.

К югу было абсолютно спокойно в течение суток, за исключением кратковременного обстрела из вооружения БМП в районе Старогнатовки и выпущенных врагом двух мин западнее Докучаевска. На восточных подступах к Мариуполю оккупанты открывали огонь в течение всех суток, преимущественно из легкого оружия. Но здесь трижды противник обстрелял силы АТО в Водяном и один раз в Павловом. От агрессивных действий страдает и местное население. В Гнутово повреждены 4 дома, выбиты стекла.

Как сообщал УНН, на луганском направлении за минувшие сутки враг выпустил 140 мин.