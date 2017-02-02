Минулої доби ворог 17 разів обстріляв позиції сил АТО на луганському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За минулу добу ворог 17 разів обстріляв позиції українських військових на луганському напрямку, при цьому було пошкоджено будівлю школи та дві лінії електропередач. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТо Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Всього минулої доби на луганському напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, дві третини з яких з використанням важкого озброєння. Внаслідок агресивних дій окупантів пошкоджено будівлю школи на території Трьохізбенської сільської ради. Також зруйновано дах житлового будинку. У Врубівці Попаснянського району боєприпасом калібром 152мм пошкоджено дві лінії електропередач, одну з них вдалося відновити”, — сказав він.
Також він додав, майже всі ворожі обстріли вчора припали на Попаснянський район, ділянка фронту Врубівка-Троїцьке. Найважче вчора тут було увечері між 19 і 23 годинами. Тоді окупанти одночасно обстрілювали кілька наших позицій з використанням бронетехніки, гармат і мінометів. Проте бойовики також неодноразово відкривали вогонь вдень, вранці і вночі.
Окрім того противник порушив режим тиші у Кримському, там відбулося два обстріли: артилерійський і одна провокація із застосуванням легкого озброєння.
Як передавав УНН, за минулу добу внаслідок бойових дій загинуло двоє українських військовослужбовців, 14 бійців отримали поранення, шестеро бойові травмування.