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За прошедшие сутки враг 17 раз обстрелял позиции сил АТО на луганском направлении

Киев • УНН

 • 6453 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. За минувшие сутки враг 17 раз обстрелял позиции украинских военных на луганском направлении, при этом было повреждено здание школы и две линии электропередач. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

За прошедшие сутки враг 17 раз обстрелял позиции сил АТО на луганском направлении

"Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 17 вражеских обстрелов, две трети из которых с использованием тяжелого вооружения. В результате агрессивных действий оккупантов повреждено здание школы на территории Трехизбенского сельского совета. Также разрушена крыша жилого дома. В Врубовке Попаснянского района боеприпасом калибра 152мм повреждены две линии электропередач, одну из них удалось восстановить ", - сказал он.

Также он добавил, почти все вражеские обстрелы вчера пришлись на Попаснянский район, участок фронта Врубовка-Троицкое. Труднее всего вчера здесь было вечером между 19 и 23 часами. Тогда оккупанты одновременно обстреливали несколько наших позиций с использованием бронетехники, орудий и минометов. Однако боевики также неоднократно открывали огонь днем, утром и ночью.

Кроме того противник нарушил режим тишины в Крымском, там произошло два обстрелы: артиллерийский и одна провокация с применением легкого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, 14 бойцов получили ранения, шестеро боевые травмы .

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