За прошедшие сутки враг 17 раз обстрелял позиции сил АТО на луганском направлении

"Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 17 вражеских обстрелов, две трети из которых с использованием тяжелого вооружения. В результате агрессивных действий оккупантов повреждено здание школы на территории Трехизбенского сельского совета. Также разрушена крыша жилого дома. В Врубовке Попаснянского района боеприпасом калибра 152мм повреждены две линии электропередач, одну из них удалось восстановить ", - сказал он.

Также он добавил, почти все вражеские обстрелы вчера пришлись на Попаснянский район, участок фронта Врубовка-Троицкое. Труднее всего вчера здесь было вечером между 19 и 23 часами. Тогда оккупанты одновременно обстреливали несколько наших позиций с использованием бронетехники, орудий и минометов. Однако боевики также неоднократно открывали огонь днем, утром и ночью.

Кроме того противник нарушил режим тишины в Крымском, там произошло два обстрелы: артиллерийский и одна провокация с применением легкого вооружения.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий погибли два украинских военнослужащих, 14 бойцов получили ранения, шестеро боевые травмы .